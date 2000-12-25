Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1914
Дата смерти25.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
Неизвестно
грамотная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харлина (Сафонкина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Сафонкин Егор Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сафонкин Николай Егорович
Отец ребёнка: Сафонкин Егор Акимович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сафонкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Сафонкин Егор Акимович
Смерть
25.12.2000
Похороны
Неизвестно