Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1914

Дата смерти

25.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914

Отец: ?

Мать: ?

Образование
Неизвестно
грамотная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харлина (Сафонкина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Сафонкин Егор Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонкин Егор Акимович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сафонкин Николай Егорович

Отец ребёнка: Сафонкин Егор Акимович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сафонкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Сафонкин Егор Акимович

Смерть
25.12.2000
Похороны
Неизвестно

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