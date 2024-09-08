Сафонкин Александр Егорович
Место рожденияРязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонкина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Сафонкина Зоя
Образование
Неизвестно
7 классов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонкин Валерий Алексадрович
Мать ребёнка: Сафонкина Зоя
Смерть
Неизвестно