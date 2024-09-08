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Сафонкин Александр Егорович

Место рождения

Рязанская обл., Чучковский р-н, д. Поповка

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сафонкин Егор Акимович

Мать: Сафонкина (Егорова) Любовь Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонкина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Сафонкина Зоя

Образование
Неизвестно
7 классов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонкин Валерий Алексадрович

Мать ребёнка: Сафонкина Зоя

Смерть
Неизвестно

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