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Сафонкин Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонкин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонкин Феодор Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонкин Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Поповка, Сапожокский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Сафонкин Аким Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хлопова (Сафонкина) Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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