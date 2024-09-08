Сафонкин Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафонкин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хлопова (Сафонкина) Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно