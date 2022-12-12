Седых Григорий Лазаревич
Место рождения
Дата рождения07.02.1908
Дата смерти13.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908
Отец: Седых Лазарь
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.04.1937
Дочь: Калапова Римма Григорьевна
Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
25.06.1945
Жена: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
1945
Смерть
13.11.1985