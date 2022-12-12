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Седых Григорий Лазаревич

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Место рождения

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.02.1908

Дата смерти

13.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1875 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908

Отец: Седых Лазарь

Мать: Седых Василиса Тимофеевна

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Седых Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
14.04.1937

Дочь: Калапова Римма Григорьевна

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
25.06.1945

Жена: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
13.11.1985
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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