Седых Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Юрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Седых Григорий Лазаревич

Мать: Седых Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.03.1992
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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