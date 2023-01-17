Седых Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти?.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Седых Григорий Лазаревич
Мать: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.03.1992
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область