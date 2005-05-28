Калапова (Седых) Римма Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалапова (Седых) Римма Григорьевна

Калапова (Седых) Римма Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1937

Дата смерти

28.05.2005

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1937

Отец: Седых Григорий Лазаревич

Мать: Седых Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калапов Геннадий Николаевич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калапов Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Геннадий Николаевич

Смерть
28.05.2005
Красный Адуй, Верхняя Пышма, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close