Калапова (Седых) Римма Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1937
Дата смерти28.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1937
Отец: Седых Григорий Лазаревич
Мать: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калапов Геннадий Николаевич
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калапов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.2005
Красный Адуй, Верхняя Пышма, Свердловская область