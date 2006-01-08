Калапов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1938
Дата смерти08.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938
Рождение ребёнка
08.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калапова Римма Григорьевна
Рождение ребёнка
23.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калапова Римма Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2006