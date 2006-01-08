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Калапов Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1938

Дата смерти

08.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938

Отец: Калапов Николай Игнатьевич

Мать: Калапова Елизавета Анатольевна

Рождение ребёнка
08.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калапова Римма Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калапова Римма Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Римма Григорьевна

Смерть
08.01.2006
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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