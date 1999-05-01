Седых (Усынина) Лидия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1912
Дата смерти01.05.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912
Отец: Усынин Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич
Рождение ребёнка
14.04.1937
Дочь: Калапова Римма Григорьевна
Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
25.06.1945
Рождение ребёнка
1945
Смерть
01.05.1999