Седых (Усынина) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых (Усынина) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.03.1912

Дата смерти

01.05.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1912

Отец: Усынин Григорий Лукич

Мать: Усынина Евдокия Филипповна

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Седых Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
14.04.1937

Дочь: Калапова Римма Григорьевна

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
25.06.1945

Муж: Седых Григорий Лазаревич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седых Григорий Лазаревич

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
01.05.1999
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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