Седых Василиса Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Седых Лазарь
Рождение ребёнка
07.02.1908
Отец ребёнка: Седых Лазарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седых Лазарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтина Серафима Лазаревна
Отец ребёнка: Седых Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седых Лазарь
Смерть
1953
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область