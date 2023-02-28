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Седых Василиса Тимофеевна

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Место рождения

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.

Сын: Седых Зотик Лазаревич

Отец ребёнка: Седых Лазарь

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Седых Григорий Лазаревич

Отец ребёнка: Седых Лазарь

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Седых Лазарь

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтина Серафима Лазаревна

Отец ребёнка: Седых Лазарь

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седых Лазарь

Смерть
1953
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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