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Седых Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.

Сын: Седых Зотик Лазаревич

Мать ребёнка: Седых Василиса Тимофеевна

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Седых Григорий Лазаревич

Мать ребёнка: Седых Василиса Тимофеевна

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Василий Лазаревич

Мать ребёнка: Седых Василиса Тимофеевна

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтина Серафима Лазаревна

Мать ребёнка: Седых Василиса Тимофеевна

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седых Василиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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