Немтина (Седых) Серафима Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седых Лазарь
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Индик Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Немтин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Немтин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немтин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Немтин Афанасий
Смерть
Неизвестно