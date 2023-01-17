Немтина (Седых) Серафима Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немтина (Седых) Серафима Лазаревна

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Место рождения

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седых Лазарь

Мать: Седых Василиса Тимофеевна

Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Индик Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Немтин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Немтин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немтин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Немтин Афанасий

Смерть
Неизвестно
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