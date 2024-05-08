Немтин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Немтина) Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Немтина) Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна
Рождение ребёнка
17.08.1917
Дочь: Индик (Немтина) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна
Смерть
Неизвестно