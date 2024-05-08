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Немтин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Немтина) Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Немтина) Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна

Рождение ребёнка
17.08.1917

Дочь: Индик (Немтина) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Немтина (Седых) Ксения или Серафима Лазаревна

Смерть
Неизвестно

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