Индик (Немтина) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индик (Немтина) Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Немтин Афанасий

Мать: Немтина Серафима Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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