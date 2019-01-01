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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3745Мазуевка, дер.при рч. Мазуевке.4243121351373Кожевенных заводов 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1224. Мазуевка, деревня бывшая государственная, при речке Мазуевке, дворов 121, жителей 724, часовня, 3 кожевенных заводов, тржки по воскресеньям, 17-го сентября и 8-го н Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) дер. Мазуевка, при р.р. Мазуевке, Брусянке и колодцах, шк. грам., торжки: в день Вознесения, 17 окт. и 8 ноября, распл.Мазуевское общество50152147Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские354
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347434Мазуевкадеревня57°16'00"57°23'00"O-40-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57624428109д Мазуевкадеревня