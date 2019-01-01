деревня Мазуевка, деревня Мазуевка, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Мазуевка

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3745Мазуевка, дер.при рч. Мазуевке.4243121351373Кожевенных заводов 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
1224. Мазуевка, деревня бывшая государственная, при речке Мазуевке, дворов 121, жителей 724, часовня, 3 кожевенных заводов, тржки по воскресеньям, 17-го сентября и 8-го н Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
11) дер. Мазуевка, при р.р. Мазуевке, Брусянке и колодцах, шк. грам., торжки: в день Вознесения, 17 окт. и 8 ноября, распл.Мазуевское общество50152147Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские354

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
347434Мазуевкадеревня57°16'00"57°23'00"O-40-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Усть-Кишертское сельское поселение
57624428109д Мазуевкадеревня
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