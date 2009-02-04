Седых Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1939
Дата смерти04.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939
Отец: Седых Григорий Лазаревич
Мать: Седых Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2009