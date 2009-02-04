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Седых Геннадий Григорьевич

Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

04.02.1939

Дата смерти

04.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939

Отец: Седых Григорий Лазаревич

Мать: Седых Лидия Григорьевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2009
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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