Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1889
Дата смертиОколо 08.05.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Дроздов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1913
Дочь: Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Жуков Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1916
Сын: Жуков Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Жуков Анатолий
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1923
Дочь: Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
14.12.1927
Дочь: Усачева (Жукова) Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1933
Сын: Жуков Владимир
Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович
Смерть
Около 08.05.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно