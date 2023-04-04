Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Около 08.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Дроздов ?

Мать: Дроздова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Корчежино, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Жуков Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Корчежино, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1916

Сын: Жуков Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жуков Анатолий

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
14.12.1927

Дочь: Усачева (Жукова) Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Рождение ребёнка
31.05.1933

Сын: Жуков Владимир

Отец ребёнка: Жуков Игнатий Павлович

Смерть
Около 08.05.1975
Ступино, Ступино, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область

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