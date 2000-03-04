Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна

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Место рождения

Корчежино, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1913

Дата смерти

04.03.2000

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1913

Отец: Жуков Игнатий Павлович

Мать: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Корчежино, Бельский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политыко Михаил

Рождение ребёнка
01.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Политыко Михаил

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
04.03.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область

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