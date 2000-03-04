Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1913
Дата смерти04.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Политыко Михаил
Рождение ребёнка
01.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Политыко Михаил
Смерть
04.03.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно