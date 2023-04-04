Политыко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политыко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

19.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Политыко Антон Лукьянович

Мать: Политыко Арина Демьяновна

Рождение ребёнка
01.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Политыко Александра Игнатьевна

Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Политыко Александра Игнатьевна

Смерть
19.01.1943
район Теплобетона
Похороны
Неизвестно
Невская Дубровка
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