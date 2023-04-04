Политыко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти19.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
01.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Политыко Александра Игнатьевна
Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1943
район Теплобетона
Похороны
Неизвестно
Невская Дубровка