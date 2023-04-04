Жуков Игнатий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Игнатий Павлович

Жуков Игнатий Павлович

avatar

Место рождения

д.Гоняково Бельского уезда Смоленской обл.Россия

Дата рождения

15.01.1883

Дата смерти

04.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883

Отец: Жуков Павел (Павлюк)

Мать: Жукова Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Корчежино, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Жуков Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Корчежино, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1916

Сын: Жуков Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жуков Анатолий

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
14.12.1927

Дочь: Усачева (Жукова) Лидия Игнатьевна

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1933

Сын: Жуков Владимир

Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Смерть
04.04.1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.