Жуков Игнатий Павлович
Место рожденияд.Гоняково Бельского уезда Смоленской обл.Россия
Дата рождения15.01.1883
Дата смерти04.04.1938
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Жуков Павел (Павлюк)
Мать: Жукова Ульяна Ивановна
Дочь: Политыко (Жукова) Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Сын: Жуков Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Сын: Жуков Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Дочь: Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Сын: Жуков Анатолий
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Дочь: Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Дочь: Усачева (Жукова) Лидия Игнатьевна
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Сын: Жуков Владимир
Мать ребёнка: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна