Жукова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Домна
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощенкова (Жукова) Христина Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Нил Павлович
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
15.01.1883
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Жуков Иван Павлович
Отец ребёнка: Жуков Павел (Павлюк)
Смерть
Неизвестно