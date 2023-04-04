Жуков Павел (Павлюк)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Домна
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трощенкова (Жукова) Христина Павловна
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Нил Павлович
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1883
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Жуков Иван Павлович
Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно