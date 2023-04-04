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Жуков Павел (Павлюк)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жукова) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жукова) Домна

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трощенкова (Жукова) Христина Павловна

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Прокоп Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Нил Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1883

Сын: Жуков Игнатий Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Жуков Иван Павлович

Мать ребёнка: Жукова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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