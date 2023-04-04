Трощенкова (Жукова) Христина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенкова (Жукова) Христина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Павел (Павлюк)

Мать: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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