Трощенкова (Жукова) Христина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Павел (Павлюк)
Мать: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно