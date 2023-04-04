Жуков Иван Павлович
Место рожденияд.Гоняково Бельского уезда Смоленской обл.Россия
Дата рождения1889
Дата смерти30.10.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Жуков Павел (Павлюк)
Мать: Жукова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Варвара Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Варвара Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Варвара Францевна
Смерть
30.10.1937
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва