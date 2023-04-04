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Жуков Иван Павлович

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Место рождения

д.Гоняково Бельского уезда Смоленской обл.Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

30.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Жуков Павел (Павлюк)

Мать: Жукова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Жукова Варвара Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Владимр Иванович

Мать ребёнка: Жукова Варвара Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Варвара Францевна

Смерть
30.10.1937
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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