Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1918
Дата смерти21.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Огородов Виктор
Рождение ребёнка
12.07.1952
Сын: Огородов Евгений
Отец ребёнка: Огородов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огородов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огородов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огородов Виктор
Смерть
21.12.2003
Похороны
Неизвестно