Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородова (Жукова) Антонина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

21.12.2003

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Жуков Игнатий Павлович

Мать: Жукова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Огородов Виктор

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1952

Сын: Огородов Евгений

Отец ребёнка: Огородов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огородов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огородов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородов Виктор

Смерть
21.12.2003
Ступино, Ступино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область
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