Огородов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1952
Сын: Огородов Евгений
Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно