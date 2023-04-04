Огородов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1952

Сын: Огородов Евгений

Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородова Антонина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородова Антонина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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