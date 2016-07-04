Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1923
Дата смерти04.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1947
Сын: Жуков Анатолий
Отец ребёнка: Бородавко Анатолий Иванович
Смерть
04.07.2016
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область