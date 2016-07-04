Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Жукова) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1923

Дата смерти

04.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1923

Отец: Жуков Игнатий Павлович

Мать: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавко Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1947

Сын: Жуков Анатолий

Отец ребёнка: Бородавко Анатолий Иванович

Смерть
04.07.2016
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область

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