Бородавко Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1947
Сын: Жуков Анатолий
Мать ребёнка: Жукова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан