Бородавко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавко Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1947

Сын: Жуков Анатолий

Мать ребёнка: Жукова Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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