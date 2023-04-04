Жуков Александр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1916
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916
Рождение ребёнка
08.10.1952
Дочь: (Жукова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1963
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1986
Ухта, Ухта, Республика Коми