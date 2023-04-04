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Жуков Александр Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1916

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916

Отец: Жуков Игнатий Павлович

Мать: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1952

Дочь: (Жукова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1963

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
Ухта, Ухта, Республика Коми

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