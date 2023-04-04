Дроздова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дроздова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Дроздов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Дроздов ?
Смерть
Неизвестно