Дроздова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дроздова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Дроздов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Жукова (Дроздова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Дроздов ?

Смерть
Неизвестно

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