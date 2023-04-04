Дроздов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Жукова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Прасковья Васильевна

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