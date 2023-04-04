Дроздов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Жукова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дроздова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно