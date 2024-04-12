Будаева (Мурзаева) Надежда Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Мурзаев Герасим
Мать: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Голощапова Анисья Афонасьевна
Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович
Черемшанка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1948
Сын: Будаева Александр
Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Орлова Надежда
Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стюра
Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович
Смерть
Неизвестно