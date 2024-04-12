Будаева (Мурзаева) Надежда Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Мурзаева) Надежда Герасимовна

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Место рождения

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мурзаев Герасим

Мать: Мурзаева Агрофена

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Голощапова Анисья Афонасьевна

Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович

Черемшанка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1948

Сын: Будаева Александр

Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Орлова Надежда

Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стюра

Отец ребёнка: Будаев Афонасий Осипович

Смерть
Неизвестно
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