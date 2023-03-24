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Мурзаева Агрофена

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Место рождения

д. Анюково Сергачевского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Анюково Сергачевского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Будаева Надежда

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзаев Константин

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзаев Ефим

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Мурзаев Герасим

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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