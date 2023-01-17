село Черемшанка, село Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Черемшанка

Курагинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Имисская волость
2058Черемшанский, пос. (п. уч. Черемшанский, 343 дол.), на рч. Кизыре371047

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Курагинский район
166983Черемшанкасело53°53'93°45'N-46-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Курагинский муниципальный район, Сельское поселение Черемшанский сельсовет
4630446101с Черемшанка#Н/Д
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