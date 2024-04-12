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Будаев Афонасий Осипович

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Место рождения

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906

Отец: Будаев Осип Григорьевич

Мать: Будаева Анна Ивановна

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО, ф.570, оп.10, д.2190 на 159 листах, МК с.Акузово за 1906 год 47об.-48 Воспреемники Села Акузова крестьянский сын Кузьма Степанов Ирисов и крестьянка Марья Иванова Букина
Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Голощапова Анисья Афонасьевна

Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна

Черемшанка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1948

Сын: Будаева Александр

Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Орлова Надежда

Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стюра

Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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