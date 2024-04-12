Будаев Афонасий Осипович
Место рождения
Дата рождения01.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906
Отец: Будаев Осип Григорьевич
Мать: Будаева Анна Ивановна
ЦАНО, ф.570, оп.10, д.2190 на 159 листах, МК с.Акузово за 1906 год 47об.-48 Воспреемники Села Акузова крестьянский сын Кузьма Степанов Ирисов и крестьянка Марья Иванова Букина
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Голощапова Анисья Афонасьевна
Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна
Черемшанка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1948
Сын: Будаева Александр
Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Орлова Надежда
Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стюра
Мать ребёнка: Будаева Надежда Герасимовна
Смерть
Неизвестно