Голощапова (Будаева) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1927
Дата смерти26.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1927
Отец: Будаев Афонасий
Мать: Будаева Надежда
Рождение ребёнка
1949
Сын: Голощапов Николай
Отец ребёнка: Голощапов Александр
Рождение ребёнка
28.01.1955
Сын: Голощапов Сергей
Отец ребёнка: Голощапов Александр
Смерть
26.06.1997
д. Калинино, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия