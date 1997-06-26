Голощапова (Будаева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова (Будаева) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1927

Дата смерти

26.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1927

Отец: Будаев Афонасий

Мать: Будаева Надежда

Рождение ребёнка
1949

Сын: Голощапов Николай

Отец ребёнка: Голощапов Александр

Рождение ребёнка
28.01.1955

Сын: Голощапов Сергей

Отец ребёнка: Голощапов Александр

Смерть
26.06.1997
д. Калинино, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
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