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Голощапов Александр Ананьевич

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Место рождения

Копёны

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

13.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Голощапов Ананий Дмитриевич

Мать: Голощапова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Голощапов Николай Александрович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Афонасьевна

Рождение ребёнка
28.01.1955

Сын: Голощапов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Афонасьевна

Смерть
13.03.1996
Калинино, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
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