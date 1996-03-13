Голощапов Александр Ананьевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти13.03.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Рождение ребёнка
1949
Сын: Голощапов Николай Александрович
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Афонасьевна
Рождение ребёнка
28.01.1955
Сын: Голощапов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Афонасьевна
Смерть
13.03.1996
Калинино, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия