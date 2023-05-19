Голощапов Ананий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1909
Родился в деревне Копены Минусинского уезда
Рождение ребёнка
02.01.1931
Сын: Голощапов Александр Ананьевич
Мать ребёнка: Голощапова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Иван
Мать ребёнка: Голощапова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катцына Валентина
Мать ребёнка: 2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2 жена
Смерть
Неизвестно