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Голощапов Ананий Дмитриевич

Место рождения

Копёны

Дата рождения

26.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1909

Отец: Голощапов Дмитрий Васильевич

Мать: Голощапова Евдокия Михайловна

Родился в деревне Копены Минусинского уезда
Рождение ребёнка
02.01.1931

Сын: Голощапов Александр Ананьевич

Мать ребёнка: Голощапова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Иван

Мать ребёнка: Голощапова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катцына Валентина

Мать ребёнка: 2 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2 жена

Смерть
Неизвестно