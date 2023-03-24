Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1902

Муж: Голощапов Дмитрий Васильевич

Поручители жениха: Василий Романович Ряхлов и Варфоломей Лонгинович Ряхлов Поручители невесты: Семен Нестерович Ковригин и Матвей Николаевич Байкалов
Рождение ребёнка
21.08.1905

Сын: Голощапов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Голощапов Ананий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич

Родился в деревне Копены Минусинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Анатолий

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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