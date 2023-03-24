Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1902
Поручители жениха: Василий Романович Ряхлов и Варфоломей Лонгинович Ряхлов Поручители невесты: Семен Нестерович Ковригин и Матвей Николаевич Байкалов
Рождение ребёнка
21.08.1905
Сын: Голощапов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1909
Сын: Голощапов Ананий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич
Родился в деревне Копены Минусинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Анатолий
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно