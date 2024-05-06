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Голощапов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

Дата рождения

07.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1883

Отец: Голощапов Василий Семенович

Мать: Голощапова (Углева) Вера Афонасьевна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голощапова) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голощапова) Евдокия

Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
08.07.1902

Жена: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

Поручители жениха: Василий Романович Ряхлов и Варфоломей Лонгинович Ряхлов Поручители невесты: Семен Нестерович Ковригин и Матвей Николаевич Байкалов
Рождение ребёнка
21.08.1905

Сын: Голощапов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Голощапов Ананий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Родился в деревне Копены Минусинского уезда
Смерть
Неизвестно

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