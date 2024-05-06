Голощапов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голощапова) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голощапова) Евдокия
Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна
Бракосочетание
08.07.1902
Поручители жениха: Василий Романович Ряхлов и Варфоломей Лонгинович Ряхлов Поручители невесты: Семен Нестерович Ковригин и Матвей Николаевич Байкалов
Рождение ребёнка
21.08.1905
Сын: Голощапов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1909
Сын: Голощапов Ананий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голощапова (Ряхлова) Евдокия Михайловна
Родился в деревне Копены Минусинского уезда
Смерть
Неизвестно