Голощапов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1872
Поручители жениха: Пётр и Марк Григорьевичи Ряхловы Поручители невесты: Александр Иванович Сибиряков и Михаил Петрович Ряхлов Копёны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Голощапова Вера Афонасьевна
Смерть
Неизвестно