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Голощапов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1872

Жена: Голощапова Вера Афонасьевна

Поручители жениха: Пётр и Марк Григорьевичи Ряхловы Поручители невесты: Александр Иванович Сибиряков и Михаил Петрович Ряхлов Копёны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Голощапова Вера Афонасьевна

Смерть
Неизвестно
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