Голощапова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Голощапова Феодосья Семёновна
Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Голощапов Спиридон Семенович
Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Голощапова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Голощапова Степанида Семёновна
Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1848
Сын: Голощапов Василий Семенович
Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно