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Голощапова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Голощапова Феодосья Семёновна

Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Голощапов Петр Семенович

Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Голощапов Спиридон Семенович

Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Голощапова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Голощапова Степанида Семёновна

Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1848

Сын: Голощапов Василий Семенович

Отец ребёнка: Голощапов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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