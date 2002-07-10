Голощапов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.01.1955
Дата смерти10.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1955
Бракосочетание
01.05.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1989
Дочь: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1997
Сын: Голощапов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Голощапова (Зверева) Татьяна Викторовна
Развод
22.03.1998
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.07.2002