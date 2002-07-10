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Голощапов Сергей Александрович

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Место рождения

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

Дата рождения

28.01.1955

Дата смерти

10.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1955

Отец: Голощапов Александр Ананьевич

Мать: Голощапова (Будаева) Анисья Афонасьевна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Бракосочетание
01.05.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1989

Дочь: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.02.1997

Сын: Голощапов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Голощапова (Зверева) Татьяна Викторовна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Развод
22.03.1998

Жена: скрыто настройками приватности

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
10.07.2002

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