Орлова (Будаева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Будаева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Будаев Афонасий

Мать: Будаева Надежда

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