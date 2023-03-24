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Будаева Александр
Будаева Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1947 и 1948
Пол
Мужской
Отец
Будаев Афонасий Осипович
1906 г.р.
Мать
Будаева (Мурзаева) Надежда Герасимовна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1947 и 1948
Отец:
Будаев Афонасий Осипович
Мать:
Будаева Надежда Герасимовна
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