Мурзаев Герасим
Место рожденияд. Анюково Сергачевского уезда Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Анюково Сергачевского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Будаева Надежда
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзаев Константин
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзаев Ефим
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена
Смерть
Неизвестно