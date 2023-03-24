Мурзаев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзаев Герасим

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Место рождения

д. Анюково Сергачевского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Анюково Сергачевского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Будаева Надежда

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзаев Константин

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзаев Ефим

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Мурзаева Агрофена

Черемшанка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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