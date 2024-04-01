Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1825
Дата смерти25.10.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1825
Отец: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров
уряд. Андрей Прокопьев, Анна Васильевна Рейтарова жена уряднмка Николая Рейтарова
Военная служба
Неизвестно
Урядник
Военная служба
Неизвестно
урядник
Военная служба
1836
Кантонист
Бракосочетание
10.01.1843
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 18 Ж 19?
Рождение ребёнка
18.11.1843
Рождение ребёнка
Около 1848
Рождение ребёнка
09.12.1848
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Рождение ребёнка
28.05.1855
Дочь: (Кузнецова) Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Рождение ребёнка
01.12.1858
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Рождение ребёнка
05.06.1860
Дочь: Сорокина (Кузнецова) Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
девица Пелагея Егорова Прокопьева
Рождение ребёнка
03.03.1862
Дочь: Выходцева (Кузнецова) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Брат Евграф, Сестра Екатерина
Рождение ребёнка
15.01.1864
Рождение ребёнка
05.05.1866
Сын: Кузнецов Иван Павлов
Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова
Рождение ребёнка
Около 1869
Смерть
25.10.1882
59 лет, горячка