Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1825

Дата смерти

25.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1825

Отец: Кузнецов Петр Урядник 3 Класса Редута Камышлова Александров

Мать: Кузнецова (Рекина) Агафья Васильевна

уряд. Андрей Прокопьев, Анна Васильевна Рейтарова жена уряднмка Николая Рейтарова
Военная служба
Неизвестно
Урядник
Военная служба
Неизвестно
урядник
Военная служба
1836
Кантонист
Бракосочетание
10.01.1843

Жена: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 18 Ж 19?
Рождение ребёнка
18.11.1843

Дочь: Кондратова ? (Кузнецова) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Кондратова (Кузнецова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
09.12.1848

Сын: Кузнецов Евграф Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кузнецов Федор Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
28.05.1855

Дочь: (Кузнецова) Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кузнецов Василий Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
01.12.1858

Сын: Кузнецов Николай Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
05.06.1860

Дочь: Сорокина (Кузнецова) Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
девица Пелагея Егорова Прокопьева
Рождение ребёнка
03.03.1862

Дочь: Выходцева (Кузнецова) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Брат Евграф, Сестра Екатерина
Рождение ребёнка
15.01.1864

Сын: Кузнецов Павел Уряд. Выс. Камышловского Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
05.05.1866

Сын: Кузнецов Иван Павлов

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Черенщикова (Кузнецова) Евдокия 2? Павлова

Мать ребёнка: Кузнецова (Коробейникова) Анна Адрианова

Смерть
25.10.1882
59 лет, горячка

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