Черенщикова (Кузнецова) Евдокия 2? Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиДо 1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Матвеева Александра Маркова
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
05.04.1892
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
19.12.1893
Сын: Черенщиков Игнатий Марков
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
воспр. Василий Дионисьевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенщиков Спиридон Маркович
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Смерть
До 1902
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область