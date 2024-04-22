Черенщиков Марк Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Матвеева Александра Маркова
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова
Рождение ребёнка
05.04.1892
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова
Рождение ребёнка
19.12.1893
Сын: Черенщиков Игнатий Марков
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова
воспр. Василий Дионисьевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова
Рождение ребёнка
15.09.1902
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Черенщиков Георгий Марков
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Лыжина Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?
воспр. Феодосий Семенов Буторин и каз.жена Александра иванова Гладилова л.д.286-287
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенщиков Спиридон Маркович
Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова
Смерть
Неизвестно