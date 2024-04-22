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Черенщиков Марк Михайлов

Место рождения

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Черенщиков Михаил Степанов

Мать: Черенщикова Елизавета Егоровна

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Матвеева Александра Маркова

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Черенщиков Федор Марков

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Рождение ребёнка
19.12.1893

Сын: Черенщиков Игнатий Марков

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Василий Дионисьевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Черенщиков Данил Марков

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Черенщиков Степан Марков

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?

Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Черенщиков Георгий Марков

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Лыжина Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Феодосий Семенов Буторин и каз.жена Александра иванова Гладилова л.д.286-287
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Черенщиков Марк Марков

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия Федорова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черенщикова Евдокия Федорова?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенщиков Спиридон Маркович

Мать ребёнка: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Смерть
Неизвестно
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