Лыжина (Черенщикова) Татьяна Марковна
Место рождения
Дата рождения14.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907
воспр. Феодосий Семенов Буторин и каз.жена Александра иванова Гладилова л.д.286-287
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Лыжин Семен
Рождение ребёнка
12.10.1935
Отец ребёнка: Лыжин Семен
Рождение ребёнка
12.10.1935
Отец ребёнка: Лыжин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лыжин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лыжин Семен
Смерть
Неизвестно