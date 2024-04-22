Лыжина (Черенщикова) Татьяна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина (Черенщикова) Татьяна Марковна

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

14.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907

Отец: Черенщиков Марк Михайлов

Мать: Черенщикова Евдокия Федорова?

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Феодосий Семенов Буторин и каз.жена Александра иванова Гладилова л.д.286-287
Рождение ребёнка
1931

Сын: Лыжин Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Лыжин Семен

Рождение ребёнка
12.10.1935

Сын: Лыжин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Лыжин Семен

Рождение ребёнка
12.10.1935

Сын: Лыжин Виктор Семенович

Отец ребёнка: Лыжин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Павел Семенович

Отец ребёнка: Лыжин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Семен

Смерть
Неизвестно
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