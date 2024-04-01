Черенщикова (Буторина) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова (Буторина) Елизавета Егоровна

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1838

Отец: Буторин Егор (Георгий) Алексеевич

Мать: Буторина (Прокопьева) Ксения Васильева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенщиков Степан Михайлов

Отец ребёнка: Черенщиков Михаил Степанов

Рождение ребёнка
23.01.1858

Дочь: (Незак.) Ксения Леонтьева

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
06.04.1858

Муж: Черенщиков Михаил Степанов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 30 Ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Черенщиков Марк Михайлов

Отец ребёнка: Черенщиков Михаил Степанов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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