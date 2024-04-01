Черенщикова (Буторина) Елизавета Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.04.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенщиков Степан Михайлов
Отец ребёнка: Черенщиков Михаил Степанов
Рождение ребёнка
23.01.1858
Дочь: (Незак.) Ксения Леонтьева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.04.1858
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 30 Ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Черенщиков Михаил Степанов
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно